В России впервые с начала года зарегистрировали недельную дефляцию

Впервые с начала 2025 года в России зарегистрирована недельная дефляция — в период с 15 по 21 июля она составила 0,05%. Об этом рассказали в среду, 23 июля, в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Ведомство подсчитало, что за минувшую семидневку индекс потребительских цен составил 99,95%, то есть снизился на 0,05%. При этом показатель с начала июля составил 100,76%, с начала 2025 года – 104,56%.

Наиболее значительный вклад в недельную дефляцию внесло удешевление плодоовощной продукции — на 3,5%. Для сравнения: неделей ранее товары в этой категории тоже подешевели, но лишь на 2,3%.

Вместе с тем из продуктов подорожало мясо, мороженая рыба, колбасы, макаронные изделия, хлеб, пастеризованное молоко, сообщает РИА Новости.

Ранее американские аналитики отметили, что "Россия одерживает долгожданную победу в борьбе с инфляцией". Замедление роста цен в июне, по их мнению, подтверждает результативность усилий российского Центробанка по снижению уровня инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, ссылаясь на прогнозы аналитиков, предупредила, что повышение цен продолжится в 2026 году — примерно на 3-4%. Зато после этого, как ожидают в Центробанке, инфляция вернется к целевым показателям.