Никита Пресняков изменил внешность после отъезда жены в Россию

Никита Пресняков уже три года живет в США. Певец так спешно убегал из России, что границу перешел пешком. На Родине внук Аллы Пугачевой бросил не только свою группу, но и жену. Алена Краснова прилетела к мужу только через несколько месяцев.

Семья Красновой осталось в России, поэтому девушка часто наведывается в Москву. Летом она снова прилетела к близким, а Никита остался в Америке. Певец говорит, что у него там неотложные дела.

Пока жена гостит у родственников, Пресняков в одиночестве не скучает. Никита решил изменить внешность. На днях он похвастался, что сделал себе дреды, а теперь музыкант предстал в образе мачо. Старший сын Кристины Орбакайте коротко подстригся, оставив небольшую челку, а также привел в порядок бороду.

Преображение внезапно омолодило артиста. Теперь Никита выглядит максимум на 25 лет. Пресняков-младший явно доволен результатом и хвастается новым имиджем на своей странице в соцсети. Краснова на новую прическу мужа пока никак не отреагировала, Никита не дождался от Алены даже лайка.

Напомним, вся семья Преснякова сейчас находится в Европе. Его мама и сестра проводят каникулы в Италии бабушка Алла Пугачева обосновалась в Юрмале, а отец с младшими братьями в Испании. Сам Никита в скором времени планирует присоединиться к родственникам.