Путин лично поблагодарил Володина за плодотворную работу Госдумы

Владимир Путин лично поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за работу депутатского корпуса в весеннюю сессию. Задел большой и президент выразил уверенность, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством. Сегодня в нижней палате прошло финальное пленарное заседание. Депутаты, в том числе одобрили в первом чтении инициативу о предоставлении дополнительных льгот женщинам, которые удостоены звания "Мать-героиня". А всего за прошедшие семь месяцев было принято более 350 важнейших законов.

Об итогах весенней сессии - разговор Владимира Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Госдумы за работу в ходе весенней сессии парламента в 25 году. Эта сессия проходила под знаком победы в Великой отечественной войне и в рамках года защитника Отечества. Много принято законов. Больше 300 по-моему. Больше всего законов, касающихся государственного строительства. Затем - экономическая политика, бюджет, финансы. Это говорит о том, что Госдума занималась работой на основных направлениях", - сказал Владимир Путин.

"Мы стараемся все сделать, чтобы во время вызовов, санкций, угроз парламент был консолидирован и максимально профессионально решал вопросы, которые людей волнуют. Достигал целей и задач, поставленных вами", - говорит Вячеслав Володин.

За семь месяцев весенней сессии Государственная дума приняла 354 закона. Из них 88 по итогам послания президента Федеральному собранию. Как отметил Вячеслав Володин, эта часть работы выполнена на 100 процентов. Предусмотрено и финансирование на их реализацию.

"Прежде всего, поправки в закон "О бюджете". И в этих поправках объем расходов был увеличен более чем на 800 миллиардов рублей. В том числе, на реализацию национальных проектов - более 400 миллиардов рублей. А также принятый совсем недавно во исполнение поручений президента закон об ускорении процессов деофшоризации российской экономики и упрощении порядка возврата активов из недружественных стран", - говорит Александр Жуков, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Повышены для этих стран и пошлины, которые уже принесли в наш бюджет более 20 миллиардов рублей. И эти деньги пойдут, в том числе, на поддержание семей, защиту материнства и детства. В частности, программа маткапитала продлена до 2030 года. А сегодня, в последний день весенней сессии депутаты приняли закон о социальных гарантиях матерям героиням.

"У нас до сих пор была норма: пенсионный стаж только за четырёх детей. А дальше вы там рожайте, нас не касается. И то, что в законе сегодня предусматривается увеличение - за каждого ребёнка будет увеличение стажа - это абсолютно правильно", - говорит Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.

Без преувеличения в ежедневном режиме Госдума работала над законопроектами по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В ходе сессии приняты 25 документов. В частности, о статусе ветерана боевых действий для защитников Курской области, о дополнительном отпуске по уходу за ранеными участниками СВО, о льготном поступлении в вузы для их детей и другие. Все проблемы депутаты и партии узнают, что называется, из первых рук и оперативно принимают нужные решения.

"Мы отправили 140 конвоев. И продолжаем отправлять. Вот сейчас 140 мотоциклов, машин отправим в ближайшее время. А еще, я вас упрашивал, уговаривал в свое время. Все согласились. Народ просит. Давайте вернем хоть Сталинграду его гордое, подлинное имя. 80 лет победы. Поддержим детей войны. Если мы сами будем уважать свою историю, то будет все в порядке", - взывает Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

Одно из ключевых направлений законотворческой деятельности Госдумы: противодействие мошенничеству. Принят закон о борьбе с дропперством - обналичиванием украденных средств, утвержден период охлаждения перед получением кредита.

Отдельный пакет принятых думой законов касается нелегальной миграции. Серьезно расширен и перечень оснований для прекращения приобретенного российского гражданства за совершение преступлений.

"Миграционные потоки сегодня вносят огромный негативный вклад в устои нашего общества. Мы считаем необходимым нашим профильным спецслужбам запрашивать сведения о приезжающих к нам на причастность к распространению и сбыту наркотиков. И запрещать въезд в Россию всем, кто привлекался в своих странах к уголовной ответственности. Тем более по подобным статьям", - заявил Леонид Слуцкий - руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

В Госдуме сегодня много говорят о будущем, которое фактически уже стало настоящим. Криптовалюта, робототехника, искусственный интеллект - все это тоже требует правового регулирования и, конечно, возможностей для развития.

"Реальная угроза - это не иметь собственного искусственного интеллекта и получить поколение людей, которые сидят в чате GPT, учатся думать, смотреть на мир и решать проблемы американскими глазами. Должны быть новые, комфортные для наших разработчиков условия для развития. И конкретные меры для поддержки", - говорит Алексей Нечаев, руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме.

Депутаты ушли на каникулы, но как любит повторять председатель Госдумы Вячеслав Володин, "у политиков отпусков не бывает". Предстоит большая работа в регионах. Осенняя сессия начнется уже 2 сентября.