Найдено подтверждение связи Трампа и Эпштейна: американский президент в ярости

Мило беседуют и смеются. Дональд Трамп и скандально известный Джеффри Эпштейн. Кадры с модного показа в Нью-Йорке в 1999 году. Есть фото-подтверждение более ранее: в 1993-м Эпштейн присутствовал в отеле "Плаза" на второй свадьбе Трампа, с актрисой Марлой Мейплз.

"Мы знаем, что в то время Трамп и Эпштейн были друзьями. И нет ничего удивительного в том, что Трамп пригласил его на свадьбу. Правда, это было за десятилетия до того, как вокруг Эпштейна разразился знаменитый скандал. Вот Эпштейна можно видеть и на других фотографиях с Трампом", - говорит Эндрю Казински, журналист CNN.

Журналисты CNN, по всей вероятности, провели немало времени, изучая старые фото и видео архивы, отслеживая, кто запечатлён рядом с Трампом на различных мероприятиях. И будто бы случайно наткнулись на эти кадры. И немедленно опубликовали.

Ведущая CNN: "Я знаю, что вы звонили Дональду Трампу напрямую, чтобы спросить у него про всё это".

Эндрю Казински, журналист CNN: "Да, разговор продолжался секунд тридцать. Я спросил его про свадебные фото, он сделал паузу, а потом сказал: вы шутите? Позднее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг заявил, что представленные фото и видео - это вырванные из контекста кадры с мероприятий, которые посетили многие лица. Факт заключается в том, что президент выгнал Эпштейна из своего клуба за то, что тот был мерзким типом".

Фамилия Эпштейна - миллиардера, финансиста и ещё, как оказалось, педофила и элитного сутенёра - для Трампа теперь — сильнейший триггер. Еще в 2008-м Эпштейн признал вину в изнасиловании 14-летней девочки, а также в том, что склонял несовершеннолетних к занятию проституцией. Он был повторно задержан в 2019-м за торговлю девушками-подростками. Среди его жертв оказалось порядка 1000 человек. Но еще до суда миллиардера нашли мертвым в тюремной камере. Трамп же во время своей предвыборной кампании не раз обещал рассекретить дело Эпштейна и опубликовать список его высокопоставленных сообщников. Но этого так и не произошло.

Зато мир узнал о совсем ином списке. Трамп обвинил в государственной измене Барака Обаму. И даже выложил созданное нейросетью видео, где его отправляют за решётку.

Сотни документов подтверждают: администрация Обамы манипулировала данными национальной разведки и сфальсифицировала вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Впрочем, многие в Америке, и не только демократы, все эти громкие разоблачения восприняли лишь, как отвлекающий от дела Эпштейна манёвр. И очень вовремя в СМИ появились эти очередные скандальные видео и фото Трампа с бывшим другом.

"Будем откровенны: я понятия не имею, что там в этих файлах Эпштейна. Но во время президентской кампании Дональд Трамп ясно дал понять, что опубликует эти документы. Мой ответ, господин президент: сделайте это! Эпштейн был богатейшим человеком, который общался с самыми влиятельными людьми в нашей стране и в мире, включая Билла Клинтона, принца Эндрю, нескольких миллиардеров и Дональда Трампа. Трамп скрывает файлы Эпштейна, это, мягко говоря, не первый случай, когда он лжёт американскому народу. Сделайте то, что вы обещали. Говорите правду, как вы и обещали!" - призывает сенатор Берни Сандерс.

Трамп же категорически отрицает всё, что ему предъявляют в связи с делом Эпштейна. Называет это не иначе, как "новой аферой демократов", а на средства массовой информации, пытающиеся разгадать "грязные секреты" элиты, подаёт в суд за клевету.