В Госдуме объяснили "посмертное голосование" депутата Тарасенко

Данные в протоколе заседания Государственной думы о том, что депутат от Липецкой области Михаил Тарасенко 11 раз голосовал в день своей смерти, являются следствием сбоя. Об этом рассказал в среду, 23 июля, заместитель председателя думской комиссии по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко.

Днем ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин объявил, что Михаил Тарасенко скончался. Как уточнил глава Липецкой области, парламентарий, представлявший регион, долго болел.

При этом многие обратили внимание на то, что, согласно протоколу заседания Госдумы, в день своей кончины Тарасенко якобы проголосовал 11 раз — например, при обсуждении поддержки гражданских жен погибших бойцов СВО. Буквально через час после последнего нажатия кнопки липецкого политика Володин предложил почтить его память минутой молчания.

Как пояснил Евгений Ревенко "Коммерсанту", комментируя это "посмертное голосование", в действительности имел место технический сбой. Другие подробности не приводятся.

Отсутствие депутатов на заседаниях допускается только по уважительным причинам, к которым относится болезнь. Однако председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сетовал, что некоторые парламентарии прогуливают рассмотрение даже таких важнейших документов, как государственный бюджет.