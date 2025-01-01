Германия сможет передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot минимум через восемь месяцев — то есть не раньше весны 2026 года. Об этом предупредили источники из германского кабмина.

Как пишет Spiegel, Берлин согласен предоставить украинской армии Patriot лишь при условии получения замены от Соединенных Штатов. Минобороны ФРГ потребовало четких гарантий от Вашингтона, что бундесверу будут поставлены новые системы взамен передаваемых ВСУ.

Однако на это потребуется время, отмечает издание. Отправка всего лишь одной установки Patriot Украине, с учетом срока ожидания замены из США, займет у Германии восемь месяцев. Поставка последующих систем потребует еще больше времени.

Ранее новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевскому режиму требуется 6 миллиардов долларов в 2025 году на производство FPV-дронов и оружия "глубокого поражения, чтобы атаковать территорию России".

При этом Европа не в восторге от планов президента США Дональда Трампа снабжать оружием Украину за счет европейских бюджетов. Американский лидер подчеркивал, что "во всех случаях США получают полную оплату", причем "НАТО заплатит нам за всё".