Наташа Королева некрасиво поступила с невесткой: вот и вскрылось истинное отношение

Наташа Королева повезла сына и его жену в путешествие по России. Сейчас звездное семейство в Костроме. Певица всю поездку снимает на видео и делится кадрами на своей странице в соцсети. При чем уже третий раз Королева выставляет Мелиссу не в лучшем свете.

Так, во время прогулки по Костроме Наташа запечатлела невестку с платком на голове. Мелисса в тот момент что-то рассказывала и улыбнулась. Поклонники Королевой обратили внимание на улыбку девушки, оказывается, жена Архипа, которую несколько лет дразнили беззубой из-за особенности прикуса, на самом деле лишилась нескольких зубов.

Певица не пощадила невестку и выставила кадры в Сеть. Судя по всему, Мелиссе удалили зубы во время операции на челюсти, но импланты пока не вставили, так что жене Архипа Глушко приходится ходить с таким бросающимся в глаза изъяном и держать рот плотно закрытым.

Именно поэтому девушка не улыбается на публике. Видимо, она не хотела, чтобы посторонним стало известно, через что она сейчас проходит. Народ возмутил поступок исполнительницы хита "Желтые тюльпаны". Многие назвали его подлым. "Вот и вскрылось истинное отношение, а то все лицемерила, что приняла невестку-стриптизершу", — обсуждают пользователи Сети в тематических пабликах.

Отметим, что именно Наташа Королева помогает Мелиссе привести улыбку в порядок. Девушка много лет страдает из-за неправильного прикуса, но у нее не было денег на операцию. После того, как Мелисса вышла замуж за Архипа, звездная свекровь сразу же отвела ее к стоматологам. Так что все упреки в сторону певицы необоснованны.