ПВО сбила в ночь на 24 июля 39 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны отразили очередной налет дронов ВСУ на российскую территорию. В течение минувшей ночи – в период с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 -дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 21 беспилотник перехвачен и сбит над акваторией Черного моря. Одиннадцать дронов уничтожено над Азовским морем, семь - над территорией Краснодарского края.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Telegram, что в Адлерском районе Сочи есть пострадавшие в результате падения обломков БПЛА. На улице Авиационной во время работы ПВО находились две женщины. Одна из них погибла, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.