Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Рафаэль Петрищев предотвратил атаку украинских боевиков на наши позиции. Находясь на наблюдательном посту, он обнаружил вражеский беспилотник и, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, поразил дрон из стрелкового оружия. БПЛА потерял управление и упал в поле, не нанеся вреда личному составу и технике.

Гвардии младший сержант Филипп Рябых, командир расчёта артиллерийского орудия, смог остановить колонну вражеской бронетехники. Обнаружив подходящие резервы противника, он открыл огонь и уничтожил танк. Обеспечивая поддержку нашим подразделениям, Филипп вместе с сослуживцами ликвидировал большое количество автомобильной техники и живой силы ВСУ.