Наши военные на передовой уверенно развивают наступление по всем стратегически важным направлениям. Наносят поражение инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ на линии боевого соприкосновения и в тылу.

Укрепрайон неонацистов на подступах к Красноармейску накрыла реактивная артиллерия. Получив координаты цели от разведки, расчет "Града" оперативно выдвинулся на заданную позицию и залповым огнем уничтожил вражеский опорник.

Воздушное пространство контролируют операторы беспилотников, они ежедневно перехватывают и уничтожают десятки тяжёлых дронов ВСУ, которые способны нести значительный боезапас.

Сокрушительные удары по позициям боевиков наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-35М ракетным ударом ликвидировал замаскированную в лесополосе бронетехнику и скопление живой силы неприятеля. Отработав точно по заданным координатам, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования.