Невеста-студентка едко высказалась о том, что оказалась богаче Лепса

Григорий Лепс в прошлом году появился на красной дорожке в сопровождении 18-летней красавицы. Певец объявил, что это его невеста, Аврора Киба. Народ тут же решил, что девушка связалась с артистом, который мог бы быть ее дедушкой, только из-за корыстных интересов.

Светские сплетники весь год пытались найти доказательства того, что красавица-студента обрела в лице Лепса спонсора. Так, Виктория Боня заявила, что после смерти отца Авроры ее мать погрязла в многомиллионных долгах. Якобы Григорий давно знал семью, поэтому пришел на помощь и оплатил девушке колледж в Лондоне.

Однако позже Telegram-канал SHOT провел собственное расследование и установил, что мама Кибы гораздо богаче Лепса. Прибыль ее бизнеса составляет 32 миллиона рублей в год, кроме того, у Татьяны Кибы есть несколько квартир в элитных жилых комплексах Москвы и дома за границей.

Аврора поспешила прокомментировать это расследование. Высказалась студентка довольно едко. "Нет, ну вот теперь мне стало всё понятно. Ура, мама меня не продавала!" — написала невеста Лепса на своей странице в соцсети.