Минцифры: 56 человек в России оказались владельцами 1,2 миллиона сим-карт

В России выявлены 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт. Об этом рассказал в среду, 23 июля, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как отметил министр, "правоохранителям нужно обратить на это внимание", потому что столь огромное количество сим-карт, зарегистрированное на незначительное количество людей, явно используется для "какой-то деятельности", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с кибермошенничеством в России был принят целый ряд поправок в законодательство. В частности, россиянам дали возможность ввести запрет на оформление сим-карты без личного присутствия. Уже полученные сим-карты нельзя передавать третьим лицам, исключение составят только члены семьи.

В ФСБ рассказали, что на Украине действует до 150 кол-центров, занятых мошенничеством против россиян. В схемах используется информационная инфраструктура стран Евросоюза, а все доходы идут на финансирование украинской армии и бандформирований.