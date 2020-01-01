Мужчина в Петербурге расстрелял коллег из лука и скрылся на велосипеде

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Задержан мужчина, который выпустил несколько стрел из лука в своих коллег.

Как уточняет ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале, на проходной предприятия в Выборгском районе Северной столицы вспыхнул конфликт между сотрудницами пропускного поста и работником.

Мужчина "вонзил в них лучные стрелы", после чего скрылся. Потерпевшим вовремя оказали медицинскую помощь. Преступника задержали.

Подробности необычного преступления приводит Telegram-канал "Эфир +". По его данным, 39-летний Александр поссорился с двумя женщинами, которые выходили после смены. Мужчина выпустил две стрелы из лука в 52-летнюю начальницу смены Галину и еще три стрелы — в работницу Татьяну. После этого стрелок скрылся с места преступления на велосипеде.

Необычное оружие было использовано в 2020 году при совершении убийства — неизвестные застрелили владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова из арбалета.

Арбалет нашли также у фигурантов дела о попытке государственного переворота, которую предотвратили в июне 2025 года в Сербии. Злоумышленники готовили нападения на госслужащих и работников правоохранительных органов, а также планировали захватить здание правительства.