В США и Европе вновь разгорелась жаркая полемика из-за мигрантов

Америку что ни день - сотрясают новые скандалы. Без них публика скучает. Самые крикливые заголовки - о любой инициативе Трампа. С которым в полемику вступают все, кому ни лень. Решил выступить и сынок Джо Байдена, раскритиковав миграционную политику президента.

Нецензурная тирада была адресована администрации Трампа и тем американцам, которые устали от нелегалов. А нелегалы, они ж чуть ли не трудовые мозоли Америки, которые поят, кормят и обслуживают коренное население. В Белом доме любовь Хантера к нелегалам прокомментировали так:

"Хантер просто расстроен, потому что теперь нелегко провозить наркотики через границу, как это было во время "президентства" его отца".

Неизвестно, где бы был сейчас Хантер Байден, лучший друг нелегалов, если бы не его полуразвалившийся папаша. Который в последние дни своего президентства спас сынка-наркомана от суда, подписав указ о помиловании.

По эту сторону океана идет дискуссия: почему в криминальных сводках выходцы из Азии и Африки в абсолютном большинстве? Корреспондент британского канала GBNews Патрик Кристи направился к Ла-Маншу - к месту, куда перебрасывают нелегалов по воде. Там его забросали бутылками, и съёмочной группе пришлось спешно ретироваться. Бывшая глава МВД Королевства Суэлла Браверман обвинила леволиберальную элиту в том, что британцам просто хотят заткнуть рот и запретить любые дискуссии о нелегалах.

Пока идёт дискуссия, аборигены-европейцы уже прощаются с привычным укладом жизни. А кризис уже вышел из-под контроля. Польша возобновила 30-дневный пограничный контроль с Германией и Литвой. Пограничников и полицию поддерживают военные. Чтобы как-то сдержать поток нелегалов, греческий парламент остановил рассмотрение заявок на предоставление убежища. Всех гостей не прокормить.

Только за прошлый год греческая полиция арестовала 74 тысячи нелегальных мигрантов. Конечно, либеральные политики будут до последнего убеждать граждан в том, что в страну проникают люди с другим культурным кодом, другими традициями, их нужно уважать. Но вот итальянцев просто достали мигранты, которые решили, что городские фонтаны созданы специально для того, чтобы в них стирать белье и устраивать банный день.

Политики - они все про демократию. А рядовые граждане убеждаются, что в действительности всё не так, как на самом деле.