Третий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Переговорные группы России и Украины завершили общение в Стамбуле, где в среду, 23 июля, проводился третий раунд переговоров по мирному урегулированию.

Переговорам в составе делегаций предшествовало закрытое общение с глазу на глаз руководителей переговорных групп — помощника президента России Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан как представитель принимающей стороны выступил с короткой речью о том, что конечной целью переговоров является прекращение огня, которое "проложит путь к миру". Политик также заверил в готовности турецких властей помочь с мониторингом, если Россия и Украина договорятся о паузе в боевых действиях.

Незадолго до начала третьего раунда переговоров западные СМИ утверждали, что Киев готов сделать "существенные шаги к миру", однако "все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию".

The New York Times писала, что едва ли можно ожидать от третьего раунда переговоров согласия сторон на перемирие — аналитики ждут лишь "постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания".