Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии вечером среды, 23 июля, ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, это произошло с 19.00 до 20.00 по московскому времени — непосредственно перед началом третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины, которые проходят в Стамбуле.

Все попытки украинских националистов атаковать Россию беспилотниками были сорваны. При этом восемь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, еще восемь – над территорией Республики Крым.

Примечательно, что незадолго до начала третьего раунда переговоров западные СМИ утверждали, что Киев готов сделать "существенные шаги к миру", однако "все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию".