Киев отметил новый раунд мирных переговоров атакой дронов на Крым

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии вечером среды, 23 июля, ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, это произошло с 19.00 до 20.00 по московскому времени — непосредственно перед началом третьего раунда переговоров между делегациями России и Украины, которые проходят в Стамбуле.

Все попытки украинских националистов атаковать Россию беспилотниками были сорваны. При этом восемь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, еще восемь – над территорией Республики Крым.

Примечательно, что незадолго до начала третьего раунда переговоров западные СМИ утверждали, что Киев готов сделать "существенные шаги к миру", однако "все будет зависеть от того, готова ли российская сторона занять конструктивную позицию".