Действия 44-го президента США Барака Обамы по формированию лживой теории о "российском следе" в американских выборах являются покушением на государственную измену. Такое заявление сделала директор национальной разведки США Тулси Габбард.

Как подчеркнула глава американской разведки, "Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета". Продвигаемый политиком сценарий "привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Трампа".

Объективных данных о том, что Россия хотела видеть в 2016 году победителем выборов президента США Дональда Трампа, нет, вопреки нарративу, который продвигал Обама, отметила Габбард. Действия прежнего хозяина Овального кабинета она расценила как "продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены".

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, заявила, что президент США Дональд Трамп хочет призвать виновников фальсификации к ответу, сообщает РИА Новости.

Ранее ЦРУ проверило доклад американской разведки, посвященный роли России в кампании по выборам президента США в 2016 году. Выяснилось, что отчет о "руке Кремля", якобы посадившей Трампа в кресло американского президента, был сфальсифицирован. Этот отчет по заказу Обамы сформировал "политизированную обстановку", причем речь шла о вопросе, "важном для нашей демократии", подчеркнули в спецслужбе.

44-й президент США Барак Обама, как оказалось, отличился не только в этом. По данным российского Министерства обороны, он способствовал продвижению биологических программ Пентагона за рубежом, причем киевскому режиму отвели "особую роль".