Суд арестовал продюсера Baza по обвинению в даче взяток полицейским

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу продюсера Telegram-канала Baza. Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября.

Зажита журналистки просила суд отправить Лукьянову под домашний арест. Это ходатайство было отклонено.

Ранее также до 20 сентября был арестован главред Baza Глеб Трифонов. Журналисту вменяется дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, было совершено три преступных эпизода. Сам главный редактор Baza заверяет, что не совершал инкриминируемые ему преступления.

Между тем Baza уточняет, ссылаясь на заявления следователя, что рапорт о преступлении был официально заявлен 16 июля, а оперативная информация датирована 27 января. Источники ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что факты получения полицейскими взяток от журналистов Baza отследили по истории банковских переводов.