Ищенко: Проблема Украины как таковой Зеленского абсолютно не беспокоит

Как влияют на повестку и ход переговоров в Стамбуле результаты боевых действий в зоне спецоперации? На что рассчитывает глава киевского режима, заявляя с одной стороны о стремлении к миру, а с другой - угрожая перенести войну вглубь России? И можно ли вообще говорить о договороспособности Киева на фоне последних внутриукраинских скандалов?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем Международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Проблемой Зеленского является то, что делать, когда Украины не будет. Таким образом сохранять приобретенное, таким образом сохранять себя. Где жить, где спасаться от ареста. Проблема Украины как таковой его абсолютно не беспокоит", - отметил он.

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