Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

Украина предложила провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Об этом заявил глава киевской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.

Кроме того, Умеров заявил, что Киев готов к прекращению огня.

"Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня как необходимой основе эффективной дипломатии. Мы подчеркиваем, что прекращение огня должно быть подлинным. Оно должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры", — сказал Умеров.

Он сообщил, что на переговорах Москва и Киев обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.