Мединский: Все гуманитарные договоренности России и Украины выполнены

Россия констатирует, что все договоренности, достигнутые с Украиной по гуманитарным трекам во время прошлых раундов мирных переговоров, выполнены. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Вечером среды, 23 июля, представители российской и украинской переговорных групп вышли к журналистам, чтобы ответить на вопросы по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Мединский рассказал, что непосредственно в этим минуты Россия и Украина завершают обмен военнопленными — по 250 человек с каждой стороны. В ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных. Как подчеркнул помощник президента России, для нас важна каждая жизнь.

Кроме того, мы предложили Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих, отметил Мединский. Останки бойцов будут переданы при помощи "Красного креста" и как только Киев подтвердит свою готовность принять тела. Россия уже вернула Украине более 7 тысяч тел военных ВСУ и получила небольшое количество тел российских бойцов, напомнил политик.

Россия также предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн — это поможет сэкономить время и деньги. Украинская делегация пообещала рассмотреть эту инициативу.