Мединский упрекнул Киев в невыполнении одного пункта договоренностей

Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьей встречи.

Он сообщил, что Москва предложила Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Они будут переданы, когда Киев будет готов технически их принять.

Кроме того, Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы. Они будут работать онлайн по по политическим, гуманитарным, военным вопросам.

Однако один из пунктов достигнутых ранее договоренностей Киев не выполнил, сообщил Мединский. Это вопрос возвращения мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ на территории Украины. Таких около 30 человек. Он отметил, что Москве непонятны причины, почему Киев их до сих пор не отпустил.

"Если вывезли мирных из-под огня, то верните их домой. Если взяли заложниками, как ХАМАС, то и называйте заложниками", — отметил Мединский.

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