Мединский: Позиции меморандумов России и Украины далеки друг от друга

Россия и Украина долго обсуждали свои позиции, изложенные в проектах меморандумов по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский после третьего раунда диалога с украинской переговорной группой.

Российский политик отметил, что "позиции достаточно далеки друг от друга", однако "мы договорились продолжить контакты".

Мединский уточнил, что пресловутые контакты запланированы в дальнейшем "как на уровне делегаций, так и — мы надеемся — оперативно, на уровне рабочих групп".

При этом готовность соглашения по мирному урегулированию конфликта Владимир Мединский назвал важным условием, "прежде чем лидеры России и Украины могли бы встретиться".

В преддверии третьего раунда переговоров в Стамбуле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обещал "очень сложный разговор", поскольку разработанные Москвой и Киевом проекты меморандумов по прекращению огня диаметрально противоположны.

Президент России Владимир Путин до этого указывал, что проекты Москвы и Киева по урегулированию конфликта — это два прямо противоположных документа. Однако, как подчеркивал российский лидер, в этом нет ничего удивительного, а переговоры проводятся как раз для сближения позиций.