Татьяна Брухунова взвыла от несправедливости: "Меня оскорбляют, унижают!"

Молодая жена Евгения Петросяна на днях вернулась из очередного путешествия. На этот раз Татьяна Брухунова отдала предпочтение не заграничным курортам, а Золотому кольцу России. Избранница юмориста и подумать не могла, что столкнется с критикой из-за того, что выбрала для отдыха Ярославль и Кострому.

Но, когда Татьяна вернулась в Москву, она увидела статью, в которой осуждался ее маршрут. Брухунова буквально взвыла от несправедливости, ведь она пыталась в своем блоге показать красоту родной страны, и даже подумать не могла, что ее разнесут за это в пух и прах.

"К тому, что меня оскорбляют, унижают, я давно привыкла. Такая-сякая, косая-кривая, без вкуса, без стиля – ок. Не спорю. Меня шокировало, что автор статьи упрекает меня в том, что я путешествую по России. Президент говорит: "Нужно путешествовать по России, продвигать российский туризм". Я, будучи патриоткой до мозга костей, всегда путешествую по России", — возмутилась жена Петросяна.

Брухуновой обидно, что ее упрекают в таких вещах. Татьяна не скрывает, что часто бывает и за границей, но в то же время она много путешествует по родной стране и считает удивительным, когда ее за это осуждают. Избранница Евгения Вагановича задается вопросом, а не спланированная ли это акция?

"Тут я даже не за себя, я-то ладно. Обидно стало за страну. Почему плохо? Что плохого в Костроме? Я прекрасно провела там с подругами четыре дня", — заключила Татьяна.