Мединский напомнил авторам санкций про опыт России после революции

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский преподал краткий урок истории в ответ на вопрос о том, не боится ли Россия санкций Евросоюза и США.

Отметив, что вообще этот вопрос следовало бы адресовать не переговорной группе по мирному урегулированию конфликта с Украиной, Мединский все же высказал свое мнение.

Как напомнил помощник президента России, после революции и гражданской войны в 1920 году "у нас не то что санкции — у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Всех!".

Однако "ничего, это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", цитирует Владимира Мединского РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что каждый новый пакет ограничительных мер добавляет сложностей его авторам, поскольку это обоюдоострое оружие. Он также напомнил, что Россия уже выработала иммунитет к внешним санкциям.

Российский лидер Владимир Путин высказался о попытках задавить нашу страну рестрикциями еще более резко. Он предупредил, что при таком подходе западные страны "сами скоро сдохнут", ведь без российских энергоносителей Запад существовать не может.