Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также системы противовоздушной обороны HAWK Phase III. Об этом в среду, 23 июля, рассказали в американском Министерстве обороны.

Как уточнил Пентагон, речь идет об удовлетворении двух запросов киевского режима. Первый касался комплектующих, а также ремонта и обслуживания Bradley. Предельная стоимость соответствующего соглашения составляет 150 миллионов долларов.

Второй запрос Украины затрагивает запчасти, техническое обслуживание и модернизацию огневых единиц HAWK. Кроме того, киевский режим запросил грузовики, инструментальные комплекты, обучение и сопровождение. Максимальная сумма — 172 миллиона долларов.

При этом американская сторона подчеркивает, что удовлетворение этих запросов не предусматривает поставки самих боевых машин и ракет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские власти не намерены поставлять армии Украины вооружения и боевую технику напрямую — для этого продумана схема с участием партнеров по НАТО. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что платить за это будет не Вашингтон, а Европа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о заявлении Трампа, отметил, что это бизнес, который не останавливался ни на секунду, "просто вопрос — кто за них платит". Вместе с тем в Кремле выразили расчет на то, что Вашингтон не станет поставлять Киеву дальнобойные ракеты.