Минобороны показало видео возвращения российских военных из украинского плена

Россия и Украина завершили очередной обмен пленными. Видео возвращения военнослужащих с подконтрольной Киеву территории опубликовало российское Минобороны.

Сейчас наши бойцы находятся на территории Беларуси. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Позднее военнослужащие будут перевезены в Россию, где их отправят на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения.

О завершении очередного обмена пленными в среду вечером по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, в обмене участвовали по 250 человек с каждой стороны.

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