Нейросети будут проверять резюме кандидатов на госслужбу

Минцифры запланировало провести эксперимент по внедрению генеративного искусственного интеллекта в госуправление. Постановление опубликовали на государственном портале 24 июля. ИИ будет использоваться для обработки документов, анализа данных и работы с типовыми обращениями граждан.

При этом нейросети не допустят до прогнозирования социально-экономических процессов и к данным, которые составляют гостайну.

Ранее Минцифры сообщило о создании около 500 региональных информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта.