Опубликованы документы об освобождении Красной Армией европейских столиц

Опубликованы уникальные документы о вкладе бойцов Красной Армии в спасение Польши, Болгарии, Венгрии и других стран от немецко-фашистской оккупации. Новый мультимедийный проект запустило Министерство обороны России.

В зашифрованных телеграммах - просьбы о спасении. За неполный год советские солдаты и офицеры освободили 13 европейских столиц. Сразу после боёв начиналось восстановление мирной жизни - отстраивались заново здания, расчищались дороги, жителям оказывали гуманитарную помощь.

Для миллионов человек тогда Красная Армия стала символами свободы и надежды. Все эти архивные данные призваны защитить историческую правду и не дать переписать героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.