Вернувшиеся из плена российские военные прилетели в Подмосковье

Группа российских солдат и офицеров вернулась на родину из украинского плена. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Киеву переданы военнопленные ВСУ.

Сегодня рано утром самолет с нашими бойцами приземлился на одном из подмосковных аэродромов. Обмен состоялся в приграничном с Украиной районе Беларуси. Там всем оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также дали возможность позвонить домой.

Впереди лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны и, конечно, долгожданная встреча с родными.