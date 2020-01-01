Новый провал Меган Маркл: герцогиня осталась без работы

Стриминговый гигант Netflix решил не продлевать контракт с герцогиней Сассекской, который истекает в сентябре. Такое решение принято со стороны платформы из-за провальных рейтингов последних шоу с участием четы Сассекских.

В частности, кулинарное шоу Маркл под названием "С любовью, Меган" не попало даже в топ-300 лучших программ медиагиганта за первые полгода. Для сравнения, повторы "Форс-мажоров", где Маркл играла второстепенную роль, обошли ее новое шоу по просмотрам.

Критики назвали шоу невестки британского короля Карла III "пустым" и "высокомерным", а гостей - вынужденными восхвалять главную героиню. А документальный фильм принца Гарри "Поло" за шесть месяцев посмотрели всего 500 тысяч человек.

В близком окружении пары рассказали, что Сассекские и Netflix, заключившие сделку в 2020 году, решили, тем не менее, разойтись по-хорошему и не делать публичных заявлений. "Все идет своим чередом. Но для Гарри это будет особенно болезненно. Это огромная потеря дохода", - констатировал человек из круга пары.

Инсайдер также заявил, что генеральный директор Netflix Тед Сарандос по-прежнему в хороших отношениях с Меган Маркл и что в будущем может быть реализован "разовый проект", если ситуация "кардинально" изменится, передает Standart.