Трамп заявил об успешной сделке с ЕС о военной помощи Украине

США и ЕС заключили новое соглашение, по которому Евросоюз возьмет на себя полную оплату вооружения, поставляемого Вашингтоном для нужд Брюсселя и Киева.

Теперь страны ЕС будут покупать у США оружие и распределять его по всей Европе, включая Украину, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон вложил в военные поставки Украине более 350 миллиардов долларов. Теперь пришло время платить Европе.

"Мы будем отправлять оружие им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", - сообщил Трамп.

Ранее страны ЕС согласились увеличить расходы на обороны с 2% до 5% от национального ВВП. Президент России Владимир Путин заявил что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.