Удар ВС России повредил инфраструктуру и предприятие в Днепропетровской области

Подконтрольная киевскому режиму военная администрация Днепропетровской области сообщила об итогах ночных ударов ВС России по региону. По данным местных властей, в ночь на четверг повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в ночь на четверг повреждена инфраструктура, предприятие, административное здание.

В сообщении отмечается, что продолжались удары по району Никополя, применялись беспилотники и тяжелая артиллерия. Удары нанесены по Марганцу и Покровску. Деталей о пораженных объектах Лысак не приводит.