"Не всех обследуют": В России распространяется новый штамм COVID-19

Новым вариантом коронавируса "Стратус" (XFG) могут заразиться еще больше россиян.

Подъем заболеваемости может начаться из-за его высокой контагиозности, то есть он более заразен, чем все остальные, объяснил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют", - сообщил он ТАСС.

Онищенко заявил, что в преддверии осени против коронавируса не потребуется массовая вакцинация. А вот от гриппа – обязательно.

"Нам нужно как можно больше, минимум 70, а лучше 90 млн привить от гриппа. Это связанные вещи, потому что когда начнется пик гриппозной инфекции, коронавирус будет циркулировать", - подчеркнул эпидимолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус". Для него характерны легкие симптомы, схожие с другими вариантами штамма "омикрон", и сиплость голоса.