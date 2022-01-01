Россия ставит свои условия: что западные СМИ пишут о переговорах в Стамбуле

Переговоры России и Украины продемонстрировали конструктивный подход, нацеленный на результат. Об этом сегодня заявили в турецком МИДе. Надежду на продолжение политического диалога выразили в Пекине. Итоги разговора обсуждают во всех мировых столицах. Зарубежная пресса приводит подробности встречи, отмечая сдержанный прогресс и различия переговорных позиций.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров - в центре внимания мировых СМИ. Газета New York Times, которая еще накануне в переговорах по Украине видела лишь "слабые признаки жизни", сегодня выходит уже со сдержанно-позитивным текстом. Прорыва нет, но есть прогресс:

"Стороны расширили неформальные каналы общения и договорились продолжить решение гуманитарных вопросов, таких как обмен пленными. Эта общая позиция примечательна, учитывая жестокость боевых действий и редкость публичной дипломатии с начала военных действий на Украине в 2022 году".

Помимо улаживания вопросов на гуманитарном треке, успехом западная пресса называет и договоренность относительно якобы вывезенных с территории Украины детей. Прекращения огня, которого так требует Киев и его западные хозяева, достичь не удалось. Россия, мол, все еще имеет наглость ставить свои условия. Канадская телекомпания CBC сетует: Россия успешно продвигается на фронте, а потому и продолжает ставить свои условия. Это с грустью сообщает и британский Sky News:

"Я не считаю, что мы должны воспринимать позитивно результаты этих переговоров. Мы еще слишком далеки от того, чтобы закончить эту войну. Путин считает, что он в более выигрышной позиции, а Запад все никак не придумает, как поставить Украину в более сильную позицию. Великобритании, Франции и Германии пора бы уже продемонстрировать свое лидерство".

Американский Fox News уверен: разговор идет не на условиях Украины, потому что Киев слишком зациклился на том, чтобы провести двустороннюю встречу Владимира Путина и Зеленского. Россия при этом продолжает держаться своей позиции: сначала выполнение первоначальных условий, с которыми заходили в переговорный процесс, потом уже можно будет говорит о другом этапе. Этот тезис накануне российская делегация объяснила украинской. Встреча Владимира Путина и Зеленского должна быть четко подготовлена: для начала стоит понять, о чем вообще на ней разговаривать.

Итоги третьего раунда Москва рассматривает с осторожным оптимизмом. Переговоры делегаций полного состава длились всего 40 минут. Встрече предшествовал разговор тет-а-тет Владимира Мединского и Рустема Умерова. Он длился чуть больше часа.

В Турции за этими переговорами следят еще более внимательно. Это тема номер один среди главных по обсуждаемости не только в газетах и на ТВ, но и среди многих обычных людей. Даже таксисты, развозившие журналистов после окончания, спрашивали только об итогах. Накануне глава МИДа Хакан Фидан подчеркнул, что хотел бы, чтобы Стамбул и далее оставался площадкой для переговоров.