"Ура, мы дома": Вернувшиеся из плена российские военные поделились эмоциями

В безопасности и на родной земле. В Россию из украинского плена вернулась ещё одна группа наших военнослужащих. В ответ украинской стороне переданы солдаты ВСУ. Взаимный обмен был согласован в ходе переговоров в Стамбуле в июне. Всем бойцам помогли связаться с родственниками. Впереди - реабилитация в лучших отечественных медучреждениях.

Приземление, посадка в автобусы. Все - как одно мгновение. И вот только сейчас каждый смог облегченно выдохнуть и сказать: "Ура, мы дома!".

Они находились в плену от 3 месяцев до года. Вспоминать о том, что довелось пережить, теперь, когда ты в безопасности и ужасы позади, совсем не хочется. Да и настроение не то.

Бойцы были уверены - их обязательно дождутся семьи. И страна сделает все для освобождения. Впереди - реабилитация и лечение. Что дальше – кто-то еще в раздумьях. Может, "гражданка". А кто-то уже решил наверняка: "Ребятам, которые на фронте, давайте, продолжайте, делайте дело, я скоро к вам приеду".

Пока бойцы были в пути, наши штурмовики сделали такое дело, что и верится с трудом. Но факт - вот первые мобильные группы уже в Красноармейске. Осторожно пробираются вдоль стен. Заходят в дома. Там - мирные жители. Солдаты приносят им воду. Люди рассказывают - ВСУ заставляли эвакуироваться. Несогласных жестоко избивали. Но очень многие все равно уезжать отказались. Уверены - российские войска со дня на день освободят город, и эпоха бандеровских бесчинств в Донбассе закончится навсегда.

Ждать осталось не долго. После артподготовки российские подразделения заняли почти все южные кварталы Красноармейска. И два ключевых микрорайона. "Шахтерский" и "Лазурный". Это все сплошь многоэтажки. Но удерживать его националисты не рискнули и отошли на вторую линию обороны. Вот только никаких гарантий, что она не рассыплется так же стремительно, как и первая.

С дрона бойцы видят все подходы к этим позициям. Выдвигаются к ним небольшими отрядами. По два-три человека. Подбираются незаметно. Так же внезапно атакуют. А если есть встречный огонь - сразу отходят и наводят реактивные установки.

Именно так нашим штурмовикам удалось выбить противника из пригородного села Зверево и парка "Юбилейный" в Красноармейске. ВСУ признают – ситуация все больше напоминает начало полноценного штурма. Русские просочились малыми группами. Закрепились. Подтянули силы. И теперь добивают украинские подразделения артиллерией. Эта новая тактика, когда главная роль отведена не бронетехнике, а именно пехоте, напоминает нападение сотни москитов. И применяется всего пять дней. Но за этот срок мотострелки и десантники нанесли ВСУ в городе столько очень болезненных укусов, что националисты вынуждены сдавать одну траншею за другой, практически без серьезного сопротивления.