Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове

Модернизация детской столичной поликлиники №122 полностью завершена. После реконструкции открылся главный корпус в Восточном Измайлове. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, теперь поликлиника полностью соответствует новому московскому стандарту.

Для маленьких пациентов и их родителей организовали современные и удобные пространства, сделали игровые уголки, при входе - тёплое помещение для колясок. В зонах ожидания повесили экраны электронной очереди.

Поликлинику интегрировали в единую цифровую сеть и оснастили всем необходимым для диагностики: УЗИ-аппаратами, мониторами сердечно-сосудистой системы, офтальмологическим и ЛОР-оборудованием. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.