Как проходят оперативные учения "Июльский шторм"

Поиск и ликвидация "вражеских" кораблей, установление контроля над акваториями, комплексное применение высокоточного оружия и сотни других задач отработали российские моряки и экипажи авиации в ходе учений "Июльский шторм". География масштабная. Задействованы силы Тихоокеанского, Балтийского, Северного флотов, а также Каспийской флотилии.

Экипаж корвета "Гремящий" поднят по боевой тревоге. Поступила информация, что в акватории Тихого океана замечена подводная лодка условного противника. Учебную цель находят за кратчайшее время. Командование дает приказ на поражение субмарины противолодочной ракетой.

Масштабные учения под названием "Июльский шторм" развернулись на всех флотах Военно-морских сил России. Основные действия - в Балтийском и Каспийском морях, Северном Ледовитом и Тихом океанах.

На капитанском мостике фрегата "Маршал Шапошников" - напряженная работа. Надводные и подводные силы Тихоокеанского флота отрабатывают один из важных элементов учения — походный ордер. Корабли должны двигаться так называемым сомкнутым строем и держать расстояние между друг другом всего 360 метров.

Свое мастерство моряки-тихоокеанцы демонстрируют даже в сложных погодных условиях. Туман, слабая видимость — но экипажи четко удерживают заданные позиции в строю. В учениях принимает участие и морская авиация Тихоокеанского флота, прямо сейчас на борт фрегата "Маршал Шапошников" готовится осуществить посадку вертолет Ка-27.

Посадить вертолет на движущийся корабль - один из самых сложных элементов для пилотов, и показывает их наивысшее мастерство.

Задача вертолетов — охранять корабельный строй на ближних дистанциях. В учениях задействованы две версии Ка-27: поисково-спасательный и противолодочный. Последний - гроза субмарин противника. Может обнаруживать и поражать их на больших глубинах.

Безопасность флотилии обеспечивают и самолеты Ту-142 и Ил3-8. Воздушный отряд также обнаруживает и уничтожает подлодки условного противника, но уже на дальних расстояниях.

Один из эпизодов учений развернулся прямо у берегов Владивостока. Безэкипажные катера условного противника двигались к "Русскому мосту". Для устранения цели по боевой тревоге вылетели вертолёты Ми-8 и Ка-27ПС, с борта корабля подняли FPV-дроны. Военные точно поразили цель.

150 боевых кораблей и судов обеспечения, более 100 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и 15 тысяч военнослужащих будут оттачивать свое мастерство и отрабатывать поставленные задачи в течение нескольких дней. Оперативные учения "Июльский шторм" продлятся до 27 июля.