Путин отметил вклад Мирзиеева в отношения России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с днем рождения.

24 июля Мирзиееву исполнилось 68 лет. Путин от всей души пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер отметил вклад Мирзиеева в укрепление союзнических отношений между Россией и Узбекистаном и ради стабильности в регионе.

"Мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Путин.