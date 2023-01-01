Собянин: Творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

География креативного экспорта Москвы охватывает практически весь мир. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте. Собянин назвал основные инструменты продвижения московских брендов за рубежом.

"Значительный вклад в продвижение креативных предпринимателей вносит активная культурная и досуговая программа проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве". Большое количество уникальных представлений, спектаклей, активностей под открытым небом привлекают в наш город туристов со всей России и из зарубежных стран, создавая дополнительный спрос и возможности для продвижения креативных проектов. Одним из крупнейших "домашних" событий является Московская неделя моды, которая проходит дважды в год. В марте ее посетили свыше 65 тыс. человек, коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России и 9 стран мира. Участниками были заключены сотни контрактов по итогам мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в августе прошлого года власти провели первую Московскую международную неделю кино, а зимой 2024 года состоялась Московская международная неделя креативных индустрий.

"С 2023 года ежегодно проводится международный форум BRICS+ Fashion Summit. Первый Саммит привлёк экспертов из более 60 стран, а на второй приехали представители более чем из 100 стран", - сообщаетяс на сайте.

Ранее сообщалось, что московские компании расширяют присутствие за рубежом. Так, экспорт химической продукции с поддержкой столицы вырос в 6,8 раза.