Вертолет Ми-8 направлен на поиски пропавшего в Амурской области Ан-24

Вертолет Ми-8 направлен на поиски пропавшего с радаров в Амурской области самолета Ан-24. Как сообщил губернатор российского региона Василий Орлов в Telegram, на борту воздушного судна было 43 пассажира и шестеро членов экипажа.

Орлов уточнил, что в числе пассажиров – пятеро детей. Губернатор подчеркнул, что власти задействовали для поисков самолета все необходимые силы и средства. Он попросил граждан не доверять непроверенной информации, сообщения о развитии ситуации будут появляться на официальных ресурсах областного правительства.

Ранее стало известно, что 24 июля потеряна связь с самолетом Ан-24 в Амурской области. На борту находились, по разным данным, 43 или 46 человек. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", выполняло рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында.