Эвакуация в Таиланде: есть ли опасность для российских туристов

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей не затронет туристов из России.

Наши соотечественники находятся в полной безопасности, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Курорты, которые чаще всего посещают россияне, находятся далеко от границы.

"В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - сообщила ТАСС директор туроператора Satmarket Ирина Сетун.

Экскурсии в Камбоджу прекратились еще с самого начала конфликта.

Конфликт Таиланда и Камбоджи обострился утром в четверг, 24 июля. Между военными началась стрельба на одном из спорных участков. С обеих сторон есть убитые и раненые.

Власти приграничных районов Таиланда объявили эвакуацию жителей.