Названа предварительная версия крушения Ан-24 в Амурской области

Ошибка экипажа – такова предварительная версия крушения Ан-24 в Приамурье. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, самолет при заходе на посадку в плохих погодных условиях зацепил сопку.

По последним данным, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", выполняло рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту Ан-24 было 49 человек – шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе пятеро детей.

Ранее стало известно о потере связи с самолетом. Посланный на поиски вертолет Ми-8 обнаружил обломки в 15 километрах от аэропорта Тынды. Выживших в катастрофе нет.