Никита Кологривый изменился до неузнаваемости: отрастил усы и поправился

Никита Кологривый после выхода на экраны фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из самых востребованных актеров в отечественном кинематографе. Его график расписан на недели вперед.

Сейчас, например, артист снимается в новом фильме Алексея Учителя "Шум времени". Лента повествует об одном из самых известных композиторов XX века Дмитрии Шостаковиче. Его роль исполняет актер Олег Савцов. Никита Кологривый играет его оппонента, композитора Тихонова.

Специально для роли Никита Кологривый отрастил волосы, отпустил усы и, как утверждают в Сети многочисленные поклонники, обнаружив фотографии со съемок, словно бы прибавил несколько килограммов. Фанаты считают, что обычно атлетично сложенный Никита на сей раз стал обладателем округлившихся щечек. Некоторые интернет-пользователи вообще не узнали артиста.

Сам актер ради ролей не боится экспериментировать с внешностью. Кологривый спокойно отращивает волосы и расстается с ними, надевает очки, примеряет парики, избавляется от очков, худеет и поправляется.

Отметим, что помимо Никиты Кологривого, в ленте снимается другой актер из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте" Лев Зулькарнаев.