В России возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Московские полицейские возбудили первое уголовное дело по статье о дропперстве - передаче банковского счета мошенникам.

В рамках дела задержана 52-летняя женщина. Установлено, что она хотела погасить свои долги и нашла в интернете подработку. По указанию злоумышленников, женщина открыла в банке счет ИП, на который впоследствии зачислялись средства, полученные преступным путем. В результате на счет упало более одного миллиона рублей.

В настоящий момент полиция и следователи расследуют дело и проводят задержание соучастников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов. Фигурантам дела грозит наказание до трех лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до шесть лет для организаторов такой деятельности.