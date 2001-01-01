Любовь Толкалина: "Ушла от Кончаловского к самому лучшему человеку на Земле - Борису Гребенщикову"

Любовь Толкалина известна не только своими ролями, но и продолжительными отношениями с режиссером, продюсером Егором Кончаловским. В 2001 году актриса родила от него единственную дочь Марию Михалкову-Кончаловскую.

Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Однако постепенно отношения пары сошли на нет. Несколько лет назад Толкалина и Кончаловский объявили о расставании.

В новой публикации на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная актриса призналась, что рассталась с представителем именитой фамилии ради другого мужчины.

"Да, я не такая как все. А к этому самому главному идет много всего: и то, что родилась я в поле в метель в феврале, и то, что с семи лет занималась синхронным плаванием в 90-е, и то, что во ВГИК поступила сама, в общем потоке, родом будучи из крестьянской семьи, и то, что дочку мою единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле - Борису Гребенщикову", - рассказала Любовь Толкалина.

При этом актриса подчеркнула, что расставание прошло "без обид". Действительно, Толкалина и Кончаловский сумели сохранить человеческие отношения. Бывшие влюбленные неизменно вместе присутствовали на всех значимых для их общей дочери событиях, начиная с выставок и заканчивая скромной свадьбой.