Минюст США нашел в файлах Эпштейна упоминания о Трампе

Чиновники Министерства юстиции США сообщили Дональду Трампу, что его имя несколько раз встречается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. The Wall Street Journal сообщает об этом со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По данным издания, в мае генпрокурор США Пэм Бонди и ее заместитель сообщили президенту на встрече в Белом доме, что его имя есть в досье Эпштейна. Кроме того, в документах обнаружены сотни имен многих других известных личностей. В то же время подчеркивается, что упоминание в файлах не является доказательством правонарушений.

В Белом доме успели заявить, что это еще одна фейковая новость - как и предыдущая статья The Wall Street Journal. СМИ напоминают, что Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и Дональд Трамп на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.