ФСБ задержала девять радикалов в восьми регионах России

Информация о масштабной операции ФСБ. В 8 регионах страны задержаны 9 радикалов, которые призывали к убийствам военнослужащих, полицейских и членов их семей.

Экстремисты публиковали сообщения и посты в соцсетях, а также в иностранных мессенджерах. На допросах некоторые задержанные признались, что придерживаются проукраинских взглядов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности". За них предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Суд заключил радикалов под стражу. ФСБ напоминает, что спецслужбы Украины активно работают в интернете, обманом склоняют россиян к терроризму.