ВС России провели минувшей ночью не менее трех волн атак. Серии взрывов уничтожили объекты ВСУ в Одесской, Харьковской и Сумской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как написал Лебедев в Telegram, в Одесской области поражены припортовая зона, склады и объекты временного размещения техники ВСУ. В Николаевской области уничтожен цех по сборке БПЛА. Целями ударов в Харьковской области стали ремонтные площадки, склады и объекты энергетики. Также склад ВСУ уничтожен в подконтрольном Киеву Славянске в ДНР.

По меньшей мере 4 серии взрывов прогремели в Черкассах и окрестностях. Цели – неприятельские коммуникации и системы наблюдения. В окрестностях Днепропетровска прилеты зафиксированы под утро, около 5:30. В Сумской области уничтожены места временной дислокации диверсионных групп и склады снабжения.