Игорь Крутой показал повзрослевших внучек: растут завидными красавицами

Буквально через несколько дней Игорь Крутой отметит день рождения. Прославленному композитору, продюсеру, певцу исполнится 71 год. В последнее время артист предпочитает вести закрытый образ жизни. Он крайне редко посещает светские мероприятия, нечасто снимается на телевидении и дает интервью. В основном Крутой занят работой, однако каждую свободную минуту предпочитает проводить с семьей и близкими людьми.

Не секрет, что у Игоря Крутого много родственников. Так, от первой жены Елены у композитора взрослый сын Николай. А от второй супруги Ольги имеется дочь Александра. Кроме того, недавно стало известно, что у Игоря Крутого есть внебрачный сын Яков. Композитор гордится не только своими детьми, но и внуками и с удовольствием показывает их общественности.

Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" композитор выложил видео, на котором запечатлел 15-летнюю внучку Кристину (от сына Николая) и девятилетнюю Маргариту (от падчерицы Виктории). Девочки, хоть и живут в основном в США, неплохо говорят по-русски и растут завидными красавицами, отметили в комментариях особо наблюдательные подписчики.

Девочки ответили на вопросы именитого дедушки, сообщив, что учатся хорошо. Правда, младшая Маргарита призналась, что по математике у нее неважные оценки, однако пообещала их исправить. "Не будете деда позорить?.. Ну, все, наш секрет", - с улыбкой сказал в камеру счастливый Игорь Крутой.